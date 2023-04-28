Silopi'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden müdür okulunda anıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde halı saha maçının ardından geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren okul müdürü görev yaptığı okulda anıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde halı saha maçının ardından geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren okul müdürü görev yaptığı okulda anıldı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Hacı Mehmet Ökten İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Recep Burak Demirel için okulunda anma programı düzenlendi.

Öğretmenler ve öğrenciler vefat eden müdürün masasına karanfil bıraktı.

Anma töreninde konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Demirel'in öğrenciler için örnek bir öğretmen olduğunu söyledi.

Bilen, "Acımız büyük, bizi yalnız bırakmayan değerli dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Mekanı cennet olsun. Tüm eğitim camiasının başı sağolsun." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.