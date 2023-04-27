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Silopi'de kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti

Silopi'de kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Şırnak'ın Silopi ilçesinde halı saha maçının ardından kalp krizi geçiren okul müdürü yaşamını yitirdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde halı saha maçının ardından kalp krizi geçiren okul müdürü yaşamını yitirdi.

Hacı Mehmet Ökten İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Recep Burak Demirel dün akşam arkadaşları ile halı sahada maç yaptıktan sonra rahatsızlandı.

Aracıyla Silopi Devlet Hastanesine giden ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Demirel, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demirel'in cenazesi toprağa verilmek üzere uçakla memleketi Ankara'ya uğurlandı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel

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