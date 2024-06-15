Silopi'de kadınlara narkotik polisi eğitimi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde kadınlara 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında eğitim verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğünce Silopi Aile Destek Merkezindeki kursiyerlere yönelik düzenlenen programda, madde bağımlılığıyla mücadeleye yönelik sunum yapıldı. Kursiyerler, verilen eğitimden dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde kadınlara "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce Silopi Aile Destek Merkezindeki kursiyerlere yönelik düzenlenen programda, madde bağımlılığıyla mücadeleye yönelik sunum yapıldı.
Kursiyerler, verilen eğitimden dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.