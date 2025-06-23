Silopi'de İş Yerinde Kavga: Bir Kadın Bıçaklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavgada bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Cudi Mahallesi İpekyolu üzerindeki bir lokantada çalışan Gülizar Yıldız (29) ile iş arkadaşı R.K. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında R.K, Yıldız'ı bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yıldız, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülizar Yıldız, kurtarılamadı.

Ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şüpheli R.K, polis ekiplerince yakalandı.