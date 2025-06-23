Silopi'de İş Yerinde Kavga: Bir Kadın Bıçaklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir lokantada çıkan kavgada Gülizar Yıldız isimli kadın bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak şüpheli R.K. yakalandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavgada bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Cudi Mahallesi İpekyolu üzerindeki bir lokantada çalışan Gülizar Yıldız (29) ile iş arkadaşı R.K. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında R.K, Yıldız'ı bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yıldız, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülizar Yıldız, kurtarılamadı.

Ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şüpheli R.K, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Anne, öz kızını boğarak öldürdü

Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek

Savaşa bir ülke daha giriyor: Gemilerinizi uzak tutun
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı

Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
ABD'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres'ten ilk yorum

ABD'nin İran saldırısına Guterres'ten ilk yorum! Önemli uyarısı var
Türkiye'den ABD'nin İran saldırısına ilk tepki: Risk en üst düzeye çıkmıştır

Türkiye'den ABD'nin İran'a yönelik saldırısına ilk tepki
Ne gol ama! Kenan Yıldız örümcek ağlarını aldı

Ne gol ama! Milli yıldızımız örümcek ağlarını aldı
Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor

Pogba futbola yeniden döndü! Yeni takımına salı günü imza atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.