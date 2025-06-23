Silopi'de İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde iş arkadaşı Gülizar Yıldız'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen R.K., tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde iş arkadaşı kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Cudi Mahallesi İpekyolu üzerindeki bir lokantada Gülizar Yıldız'ın (29), iş arkadaşı R.K. (37) tarafından öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel