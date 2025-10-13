Silopi'de Husumet Üzerine Cip Süren Sürücü Tutuklandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, tartıştığı husumetlisi H.C.'nin üzerine cipini sürerek ayaklarını ezen Halil S., tutuklandı. Olay sonrası H.C. hastaneye kaldırıldı, sürücü ise gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, tartıştığı husumetlisi H.C.'nin üzerine cipini sürerek ayaklarını ezen sürücü Halil S., tutuklandı.
Olay, dün öğleden sonra, Silopi ilçesi 1'inci Cadde'de meydana geldi. Halil S., 73 SB 077 plakalı cipini, tartıştığı husumetlisi H.C.'nin üzerine sürdü. H.C.'nin ayaklarının üzerinden cipiyle geçen sürücü, geri manevra yapıp uzaklaştı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.C., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, cipin sürücüsü Halil S.'yi yakalayıp gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. H.C.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),