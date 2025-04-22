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Silopi'de Haşere ile Mücadele Seferberliği

Silopi'de Haşere ile Mücadele Seferberliği
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bahar aylarıyla artan haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları başlatıldı. Kaymakamlık tarafından yürütülen çalışmalar, insan sağlığına zarar vermeyen çevre dostu ilaçlarla gerçekleştiriliyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde haşere ile mücadele için çalışma başlatıldı.

Silopi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından bahar aylarının gelmesi dolayısıyla artış gösteren haşerelere karşı ilçeye bağlı köy ve mezralarda ilaçlama çalışması yürütülüyor.

İlaçlama çalışmaları belirlenen program çerçevesinde tüm köy ve mezralarda sürdürülecek.

Çalışmada, insan sağlığına zarar vermeyen çevre dostu ilaçların kullanıldığı belirtildi.

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Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
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