Silopi'de Hamile Kadın Eşi Tarafından Bıçaklandı, Bebeği Hayatını Kaybetti

Silopi'de Hamile Kadın Eşi Tarafından Bıçaklandı, Bebeği Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Silopi'de Hamile Kadın Eşi Tarafından Bıçaklandı, Bebeği Hayatını Kaybetti
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak uyruklu hamile bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Karnındaki bebek yaşamını yitirirken, kadının hastanedeki durumu kritik.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Irak uyruklu J.M.B.B. (26) isimli hamile kadın, eşi tarafından bıçaklandı. Kadın ağır yaralanırken, karnındaki bebek hayatını kaybetti.

Olay, Silopi ilçesi Dicle Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Irak uyruklu J.M.B.B., eşi tarafından 6 yerinden bıçaklandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hamile olduğu, karnındaki bebeğinin ise öldüğü belirlendi. J.M.B.B.'nin hayati tehlikesi sürerken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
