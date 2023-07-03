Silopi'de hafif ticari araçlar çarpıştı: 5 yaralı
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 hafif ticari araç çarpıştı ve 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
İlçenin Bostancı köyünün Yankale mevkisinde, S.İ. (54) idaresindeki 01 ANR 074 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen İ.F. (23) idaresindeki 47 ABN 087 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan A.İ. 3 yaşındaki E.F. ve 4 yaşındaki V.F. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İ.F. ve A.İ. buradaki müdahalenin ardından Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edildi.