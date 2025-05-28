Silopi'de Gümrük Memuruna Saldırı: 3 Kişi Tutuklandı

Silopi'de Gümrük Memuruna Saldırı: 3 Kişi Tutuklandı
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, görevden dönen gümrük muhafaza memurunun aracının önünü kesen 3 kişi darp etti. Olay sonrası tutuklanan şüphelilerle ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan açıklama geldi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 3 kişi, görevden dönen gümrük muhafaza memurunun önünü araçlarla kesip, darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Olay, 26 Mayıs'ta Silopi ilçesinde meydana geldi. M.E.A., S.A. ve S.B., görevden dönen gümrük muhafaza memurunun otomobilini araçları ile takip etti. Otomobilin önünü kesen 3 kişi, memuru darbetti. Memur darp raporu alıp, şikayetçi olurken; yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Diğer yandan olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAKAN BOLAT'TAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da olaya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Ülkemizin huzuru, güvenliği ve toplumsal refahı için gece gündüz demeden 7 gün 24 saat fedakarca görev yapan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza personelimize yönelik olarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen hain saldırıyı şiddetle kınıyorum. Devletimizin bekası, milletimizin güvenliği ve ticaretin hukuk çerçevesinde yürütülmesi için her türlü riski göze alarak görev yapan kahraman gümrük personelimize yöneltilen bu saldırı, sadece kamu görevlilerimize değil, milletimizin ortak değerlerine yapılmıştır. Bu hain saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde titizlikle sürdürülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak bu süreci yakından takip ediyor; görev aşkıyla mesai mefhumu gözetmeksizin sahada bulunan her bir mesai arkadaşımızın yanında olduğumuzu kararlılıkla bir kez daha vurguluyoruz. Olayda yaralanan kıymetli personelimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN-Sekvan KÜDEN/SİLOPİ (Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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