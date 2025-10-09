Haberler

Silopi'de Gümrük Kaçağı Eşya Satışı Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, sosyal medya üzerinden gümrük kaçağı eşya satışı yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, 5 bin 176 spor ayakkabı, 950 mont ve çeşitli eşya ele geçirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen eşyaları sosyal medya hesapları üzerinden satışa sundukları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, sosyal medya üzerinden gümrük kaçağı eşya satışı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 5 bin 176 spor ayakkabı, 950 mont, 620 eşofman takımı, 700 pantolon, 175 eşofman altı, 110 yelek, 75 sırt ve kol çantası ile 45 kamp çadırı ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
