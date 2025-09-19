Haberler

Silopi'de Fırtına ve Toz Taşınımı Etkili Oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğle saatlerinde başlayan fırtına ve toz taşınımı, görüş mesafesinin düşmesine ve hava kalitesinin azalmasına neden oldu. Sokaklarda yürümekte zorluk çeken vatandaşlar ve okula giden öğrenciler dikkat çekti.

Silopi ilçesinde öğle saatlerinde başlayan fırtına ve toz taşınımı, görüş mesafesinin azalmasına ve hava kalitesinin düşmesine yol açtı. Kentin cadde ve sokaklarında yürümekte güçlük çekenlerin olduğu görüldü. Okullarına giden bazı öğrenciler de elleriyle yüzlerini korumaya çalıştı. İlçe genelinde etkili olan toz bulutu gökyüzünü kapladı.

