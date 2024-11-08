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Silopi'de Ev Yangını: 7 Kişi Dumandan Etkilendi

Silopi'de Ev Yangını: 7 Kişi Dumandan Etkilendi
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Şırnak'ın Silopi ilçesindeki bir evde çıkan yangında 5'i çocuk 7 kişi dumandan etkilendi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bir evde çıkan yangında, 5'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, geç saatlerde Başak Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. Evde çıkan yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında aynı aileden İslam İ. (34), C.İ. (28), A.İ. (9), M.İ. (8), N.İ. (5), M.İ. (4) ve M.İ. (1) dumandan etkilendi. Yaralılar, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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