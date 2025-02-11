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Silopi'de Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Silopi'de Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Gençlik Merkezinde düzenlenen tatbikatla, AFAD ekipleri tarafından deprem anında yapılması gerekenler ve yangın söndürme teknikleri hakkında bilgi verildi. Eğitmenler, senaryo gereği alarm vererek binanın tahliye edilmesini sağladı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen tatbikat öncesi AFAD ekiplerince bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, deprem anında yapılması gerekenler, yangın söndürme teknikleri ve acil durum planları gibi konularda bilgiler verdi.

Daha sonra senaryo gereği, deprem ve yangın alarmı çalındı.

Eğitmenler, gençlik merkezindeki kişileri binadan tahliye ederek, güvenli bir alanda topladılar.

Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Öner Akdan, amaçlarının bu tatbikat ile personelin olası afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Bu tür tatbikatların düzenli olarak yapılacağını ifade eden Akdan, afet bilincini artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
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