Silopi'de Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen tatbikat öncesi AFAD ekiplerince bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, deprem anında yapılması gerekenler, yangın söndürme teknikleri ve acil durum planları gibi konularda bilgiler verdi.

Daha sonra senaryo gereği, deprem ve yangın alarmı çalındı.

Eğitmenler, gençlik merkezindeki kişileri binadan tahliye ederek, güvenli bir alanda topladılar.

Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Öner Akdan, amaçlarının bu tatbikat ile personelin olası afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Bu tür tatbikatların düzenli olarak yapılacağını ifade eden Akdan, afet bilincini artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.