Silopi'de Darbedilen Galerici Hayatını Kaybetti

Silopi'de Darbedilen Galerici Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde mezarlık yanında darbedilmiş olarak bulunan galerici Derviş Değer, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, mezarlık yanında darbedilmiş halde bulunan galerici Derviş Değer (52), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Ofis Mahallesi'ndeki mezarlık yakınlarında meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yapılan kontrolde darbedildiği belirlenen Derviş Değer, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Değer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Değer'in cenazesi otopsi için Şırnak'a gönderildi.

Değer'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray'dan taraftarını havalara uçuracak bir bomba transfer daha

Yılın transfer çalımı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım

Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.