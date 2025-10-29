Haberler

Silopi'de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

Güncelleme:
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde, piyano eşliğinde öğrencilerin sergilediği performans büyük beğeni topladı. Kutlama programında çeşitli gösteriler ve ödül törenleri yapıldı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, çim sahaya getirilen piyanoda öğrencilerin seslendirdiği eserler büyük beğeni topladı.

Silopi Şehir Stadı'nda düzenlenen kutlama programına Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Levent Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Karaca, Belediye Başkan Vekili Ahmet Tay, kamu kurum ve kuruluş amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Dicle Ortaokulu öğrencileri Lina Feyruz Ökten ve Neval Birlik, çim sahaya getirilen piyano eşliğinde çeşitli eserler seslendirdi. Öğrencilerin performansı, izleyicilerden yoğun alkış aldı. Etkinlikte yöresel halk oyunları, okul gösterileri ile resim, müzik ve şiir dallarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Program, geçit töreniyle sona erdi.

Törende konuşan Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, "Mustafa Kemal'in önderliğinde çelikleşen millet iradesi, vatanı işgalden kurtarmış ve dünya tarihinde ender görülecek bir askeri zaferi bizlere armağan etmiştir. O günlerden bugünlere canlarıyla, kanlarıyla bizlere nice zaferler kazandıran kahramanlara ne kadar teşekkür etsek azdır. 29 Ekim 1923'te askeri zaferler Cumhuriyet'le taçlandırılmış, sonrasında Mustafa Kemal'in dehası ve vatan sevgisiyle devleti güçlü, milleti refah içinde yaşatmak için büyük bir kalkınma ve aydınlanma mücadelesi başlamıştır. Ne mutlu ki 102 yıllık Cumhuriyetimiz, devletimizi her zaman güçlü kılmış; milletimiz sosyal, siyasi, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda sayısız zaferler kazanmıştır" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
