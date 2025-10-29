Silopi'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, meşaleler ve 300 metrelik Türk bayrağıyla yapılan yürüyüşle coşkuyla kutlandı.

Silopi İlçe Jandarma Kavşağı önünde başlayan yürüyüşe her yaştan kişi katıldı. Katılımcılar, motosikletli kortej eşliğinde marşlar söyleyerek 300 metrelik Türk bayrağıyla yaklaşık 2 kilometre yürüyüp Silopi Koç İlkokulu önüne ulaştı. Yürüyüş sonunda katılımcılar, havai fişek gösterileriyle karşılandı.

Program, ilçede görev yapan öğretmenlerin sahne aldığı konserle devam etti. Konser öncesinde konuşan Kaymakam Çağlar Partal, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Bugün çok güzel bir yürüyüş yaptık, dev bayrağımızla hep birlikte yürüdük. Bu kalabalıkta Cumhuriyet'in mucizesini görüyoruz. Cumhuriyet, devletimiz ve ortak çatımızdır. Hepimiz bunun altındayız ve mutluyuz. Bu coğrafyada yaşananlara baktığımızda Cumhuriyet'in kıymetini bir kez daha anlıyoruz. Bir olacağız, güçlü olacağız. Biz birlikte oldukça yapamayacağımız hiçbir şey yok. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),