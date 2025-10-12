Haberler

Silopi'de Cip Sürücüsü Tartıştığı Kişinin Üzerine Aracını Sürdü

Güncelleme:
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir cip sürücüsü, tartıştığı kişinin üzerine aracıyla sürerek ayaklarını ezdi. Olay sonrası sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Silopi ilçesi 1'inci Cadde'de meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, 73 SB 077 plakalı cipini tartıştığı kişinin üzerine sürdü. Bu kişinin ayaklarının üzerinden geçen sürücü, geri manevra yaparak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, cip sürücüsünü yakalayıp gözaltına aldı. Sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber ve görüntü: Mehmet Selim YALÇIN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
