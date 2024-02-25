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Silopi'de cami avlusunda terk edilmiş bebek bulundu

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir caminin avlusunda yeni doğmuş bir bebek çanta içerisinde bulundu. Bebeğin sağlık durumu kontrol edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir caminin avlusunda yeni doğmuş bebek bulundu.

Yenişehir Mahallesi'ndeki bir caminin avlusunda çanta içerisinde bebek olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince soğuktan etkilendiği belirlenen kız bebek, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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