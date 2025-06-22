Silopi'de Bıçaklı Saldırı: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir lokantada çalışan Gülizar Yıldız, erkek çalışan R.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası R.K. gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Gülizar Yıldız (29), çalıştığı lokantada erkek çalışan R.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli gözaltına alınırken, Gülizar'dan geriye bir düğünde çekilmiş görüntüleri kaldı.

Olay, akşam saatlerinde Silopi ilçesinde İpekyolu üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokantada çalışan Gülizar Yıldız, aynı iş yerinde erkek çalışan R.K. tarafından çıkan tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheli R.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gülizar'dan geriye ise bir düğünde çekilmiş görüntüleri kaldı.

Haber ve Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOP,(Şırnak)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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