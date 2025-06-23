Silopi'de Bıçaklama Olayı: Katil Tutuklandı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, bir lokantada Gülizar Yıldız'ı bıçaklayarak öldüren Remzi Kayaalp, adli işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Gülizar Yıldız'ı, çalıştığı lokantada bıçaklayarak öldüren ve gözaltına alınan Remzi Kayaalp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kayaalp, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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