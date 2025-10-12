Haberler

Silopi'de Akrabasını Aracıyla Yaran Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde husumetli olduğu akrabasını aracıyla yaralayan Halil S. gözaltına alındı. Yaralanan Hamit C. hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde husumetli olduğu kişiyi üzerine aracını sürerek yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe merkezinde 1. Cadde'de SUV tipi aracıyla seyreden Halil S, yolda aralarında husumet bulunduğu ve akraba olduğu öğrenilen Hamit C'yi görünce aracı üzerine sürdü.

Bir süre sürüklenen Hamit C, kendisine çarpan araç ile öndeki otomobilin arasında sıkıştı.

Ağır yaralanan Hamit C. çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından aracıyla kaçan Halil S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
