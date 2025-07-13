Silopi'de Akaryakıt Yüklü Tanker Alev Alev Yandı

Silopi'de Akaryakıt Yüklü Tanker Alev Alev Yandı
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde gümrük bekleyen bir akaryakıt yüklü tanker, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde akaryakıt yüklü tanker, alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan ve Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında sürücüsünün gümrük işlemlerinin yapılması için beklediği 06 SGR 16 plakalı akaryakıt yüklü tanker, öğleden sonra motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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