Silopi'de Akaryakıt Yüklü Tanker Alev Aldı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde akaryakıt yüklü tanker, alev alarak yandı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, öğleden sonra Silopi ilçesinde meydana geldi. Cizre istikametine seyir halindeki S.Z. idaresindeki 20 BLM 17 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Kavallı mevkiinde motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü aracı durdurup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada diğer araç sürücüleri de yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Tanker kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlarıldı.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),