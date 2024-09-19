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Silopi'de 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Silopi'de 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende gazilere saygı duruşunda bulunuldu ve anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene, Kaymakam Cihat Koç, 172. Zırhlı Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Uğur Akkır, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Ensar Bulutoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, Belediye Başkan Vekili Ziynet Şimşek, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu ve gaziler katıldı.

Tören'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silopi Temsilcisi Halil Mehmetoğlu günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra Kaymakam Koç ve beraberindekiler Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silopi Temsilciliğini ziyaret etti.

172. Zırhlı Tugay Komutanlığında düzenlenen programda gaziler ve yakınları ile bir araya gelen Kaymakam Koç gazilerin bu anlamlı gününü kutladı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel

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