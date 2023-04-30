SİLİVRİSPOR ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI

BÖLGESEL Amatör Lig'inde (BAL) grubunu ilk sırada tamamlayan Silivrispor'un futbolcu, yönetim ve taraftarları TFF 3'üncü Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşadı. BAL liginde grubu birinci olarak tamamlayan Silivrispor, ilçe sahilinde şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle grup maçları sonunda ligi ilk sırada bitiren 12 takımın Play-Off oynamadan doğrudan 3. Lig'e yükselmesini kararlaştırmıştı. Bu kararla, grubunda ligi birinci sırada tamamlayıp şampiyon olan Silivrispor 2 yıl aradan sonra yeniden 3. Lig'e yükseldi. Silivrispor, şampiyonluğu Silivri sahilinde bulunan Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programla kutladı. Kupa, futbolcu ve yönetim tarafından havaya kaldırıldı. Yerel sanatçıların sahne aldığı kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Silivrispor Kulüp Başkanı Akgün Duru, "Çok mutluyuz, bize Silivri halkı inanılmaz destek verdi. Biz onların desteğiyle tekrar 3. Lige takımımızı çıkardık. Bu gurur bu mutluluk tüm Silivri'nin" dedi.

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