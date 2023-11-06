Silivri Selimpaşa'da asker eğlencesinde silahla ateş eden şüpheli yakalandı

Silivri Selimpaşa'da asker eğlencesinde aracın camından havaya ateş eden ve o anları sosyal medya hesaplarından paylaşan şüpheli olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

Silivri Selimpaşa'da asker eğlencesinde aracın camından havaya ateş eden ve o anları sosyal medya hesaplarından paylaşan şüpheli olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

Olay, 4 Kasım tarihinde Silivri Selimpaşa'da meydana gelmişti. Asker uğurlama eğlencesi yapan şahıslar aracın camından çıkarak havaya ateş edip, yaşanan anları kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Kasım'da basın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında "Arabadan ateş etti, asker eğlencesinde dehşet" başlıklı çıkan haberlerle ilgili inceleme başlattı. Harekete geçen ekipler görüntüleri analiz edince silahla ateş açan şüphelinin M.E.K. olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli 6 Kasım'da olayda kullandığı silahla birlikte ikamet ettiği adreste yakalandı. Konuya ilişkin yakalanan şüphelinin emniyette işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL