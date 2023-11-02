Silivri'nin kurtuluş yıl dönümünde şarkıcı Melek Mosso sahne aldı

SİLİVRİ'de Cumhuriyet'in 100. yılı ve Silivri'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu etkinlikler kapsamında ünlü şarkıcı Melek Mosso sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Mosso, kurtuluş coşkusunu hayranları ile paylaştı.

Silivri Festival alanında sahne alan Melek Mosso, seslendirdiği şarkılarla Silivrililere unutulmaz bir gece yaşattı. Silivri sahilinde bulunan festival alanını dolduran binlerce vatandaş şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Sahne öncesinde duygularını aktaran Melek Mosso, "Bu akşam Silivri'nin 101. Kurtuluş Günü'nü kutluyoruz. Ayrıca Cumhuriyet'imizin 100. yılına girmesini hep beraber kutlayacağız. Coşkulu ve güzel bir akşam geçecek buna inanıyorum. Silivri'de ilk meydan konserim ve Silivri halkıyla buluşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Konser öncesi Ekrem İmamoğlu'nun yayınlanan mesajında, " Türkiye'mizin 100. yılını İstanbul'da hep birlikte çok görkemli bir şekilde kutladık. Bugün de Silivri'nin işgalden kurtuluşunun 101. yılını kutluyoruz. Bu akşam sizlerle bir arada olmayı, değerli Melek Mosso'nun şarkıları eşliğinde Cumhuriyet'in 100. yılını ve Silivri'nin kurtuluşunun beraber kutlamayı çok isterdim. Önceden planlanan programlarımdan dolayı yanınızda olamadığım için çok üzgünüm. Ne Silivri'yi ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir toprak parçasının bir daha işgal altında görmemek için Cumhuriyet'imize sonsuza denk sahip çıkacağız" dedi.