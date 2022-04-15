Son dakika haberleri... SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ'NDE YANGIN PANİĞİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Silivri Devlet Hastanesi Ameliyathane bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Silivri Devlet Hastanesi Ameliyathane bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.
Yangın saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan Silivri Devlet Hastanesi'nde üçüncü katta bulunan Ameliyathane bölümünde çıktı. Ameliyathane bölümündeki bir makinede ufak çaplı yanma oldu. Dumanların etrafı sarmasıyla panik oluştu. Kısa sürede sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek, yangını söndürdü.