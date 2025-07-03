Silivri'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Silivri'de, ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği ormanlık alandaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çanta Balaban Mahallesi'ndeki kuru otluk alanda saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, tarım arazileri ve yerleşim alanlarına yakın bölgedeki ormana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Bölgeye havadan müdahale sürerken, çevre ilçelerden itfaiye ekibi, kepçe ve su tankerleri sevk edildi. Köylüler de traktörleriyle yangın bölgesine giderek çalışmalara destek oldu. Söndürme çalışmalarında TOMA'lar da yer aldı.

Rüzgar nedeniyle yangının ilerlemesi üzerine jandarma ekipleri bazı yerleşim alanlarını tahliye etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, bölgeye giderek, ekiplerden yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden söndürme çalışmalarında; 7 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 22 tanker, 50 traktör, 19 iş makinesi, 56 itfaiye aracı, 67 araç ve 691 personelin görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, yangın sebebiyle Çanta Mahallesi'nde 50 hanenin tedbir amacıyla boşaltıldığı bilgisi verilerek, "Kızılay, bölgede çalışan personelimiz, vatandaşlarımız ve gönüllülerimiz için yardım araçlarıyla bölgede çalışmalara başlamış bulunmaktadır. Yangında şu ana kadar yaklaşık 100 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Valimiz Davut Gül, yangın söndürme çalışmalarını Çanta Mahallesi'nden takip etmektedir." ifadesi kullanıldı.

İBB'nin açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada ise otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangına müdahale için İstanbul İtfaiyesinin bölgeye çok sayıda ekip yönlendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Beylikdüzü, Bakırköy, Şişli, Beşiktaş, Kartal, Ümraniye ve Başakşehir'den toplam 31 araç ve 105 personelle yangına müdahale edildiği belirtildi.

Yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu saatler sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.