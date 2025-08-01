Silivri'deki Kum Ocağında Göçük Altında Kalan İşçinin Cansız Bedeni Bulundu
Silivri'de 29 Temmuz'da kum ocağında göçük altında kalan Türkmenistan uyruklu Mansur A'nın cesedi, arama çalışmalarının 4. gününde bulundu ve Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Silivri'de kum ocağında göçük altında kalan işçinin cansız bedeni arama çalışmalarının 4. gününde bulundu.
Büyükkılıçlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren kum ocağında 29 Temmuz'da göçük altında kalan Türkmenistan uyruklu Mansur A'nın (46) cesedi, arama kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Mansur A'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel