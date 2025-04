Silivri'deki Depremin Ardından Başakşehir'de Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Başakşehir'de hasar tespit çalışması yaptı. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapım 2 Daire Başkanı Mehmet Savaş, Şu anda yine Boğazköy Caddesi'nde bir binanın hasar tespit işlemlerini arkadaşlarımız az önce gerçekleştirdiler. Şu an bu binanın bodrum katındayız. Bodrum katında sadece kılcal bölme duvarlarında çatlaklar tespit ettik. Bu da bize yapının yapısal olarak veya statik olarak herhangi bir sıkıntının olmadığını gösteriyor. Arkadaşlarımız bu yapının hasar tespitini yaptılar. Bu yapıya hasarsız olarak bir değerlendirmede bulundular. İl genelinde yaptığımız zaten hasar tespitlerinde de herhangi bir ciddi hasarla da karşılaşmadık dedi.

Silivri açıklarında 23 Nisan günü saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Gelen ihbarlar üzerine İstanbul genelindeki 39 ilçede eş zamanlı başlatılan hasar tespit çalışmaları kapsamında, ekipler Başakşehir ilçesinde de saha incelemeleri gerçekleştirdi. Başakşehir 2. Kısım Mahallesi Boğazköy Caddesi'nde bulunan 5 yapı ile ilgili hasar tespit çalışmaları yapıldı. Beş ayrı ihbar üzerine söz konusu adreslere intikal eden inşaat mühendisleri ve mimarlar, binalarda ayrıntılı kontrol gerçekleştirdi.

'HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA HEMEN BAŞLADIK'

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapım 2 Daire Başkanı Mehmet Savaş, Öncelikle 23 Nisan 2025 günü İstanbul'da meydana gelen depremden sonra Yapı İşleri Genel Müdürlüğü olarak hasar tespit çalışmalarına hemen başladık. Burada özellikle İstanbul'da 39 ilçede aynı anda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalara vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar ve kamu yapıları hasar tespiti çalışmalarıyla başladık ve hala devam etmekteyiz. Vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine inşaat mühendisi ve mimarlar tarafından oluşan hasar tespit ekiplerimizce yerinde yine Çevre Şehircilik Değişikliği Bakanlığının geliştirmiş olduğu bir afet sistemi, hasar tespit sistemi aracılığıyla online bir şekilde tabletler üzerinden tespitler gerçekleştirmekteyiz. Bize gelen ihbarlar alo 181'den, 112'den yine valiliklere veya çevre şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüklerine gelen AFAD'a gelen ihbarların hepsi bir noktada birleşiyor. Bunlar ayıklanıyor. Mükerrerler bir araya getirilerek vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz. Hasar tespit çalışmalarında inşaat mühendisi ve mimar arkadaşlarımız hasarı inceleyeceği yapının önüne gelerek öncelikle hasar tespit sistemine online bir şekilde tabletleriyle bağlanıp bu tabletler üzerinden yapıyla ilgili genel bilgileri öncelikle alır. Bu genel bilgileri aldıktan sonra görüntüleme başlar. Binaya ait fotoğrafları çekeriz. Eğer varsa hasarların bulunduğu yerler bunların hepsi sisteme işlenerek hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olur. Yine bu yapıda da öncelikle binaya ait genel bir fotoğrafla başlarız hasar tespitine. Daha sonra inşaat mühendisi ve mimari arkadaşımız bina içerisinde depremden meydana gelen hasarları gözleyerek varsa hasarlar bunların fotoğraflarını da sisteme işleyerek hasar tespit sonucu belirtip tespiti sonuçlandırırlar ifadelerini kullandı.

'İL GENELİNDE HERHANGİ BİR CİDDİ HASARLA BUGÜNE KADAR KARŞILAŞMADIK'

Savaş, Şu an Başakşehir ilçesinde Boğazköy Caddesi'ndeyiz. Şu an vatandaşlarımızdan Boğaz Köyü Caddesi'nde 5 tane yapıya ait ihbar söz konusu. Bu ihbarları arkadaşlarımız 5 yapı olarak incelediler. Biz ihbarları yaparken ekiplerimizi gören diğer vatandaşlarımız da binaları hakkında tespit yapmamızı isterlerse o binalara da bakıp ayrıca değerlendirmelerini yapıyoruz. Şu anda yine Boğazköy Caddesi'nde bir binanın hasar tespit işlemlerini arkadaşlarımız az önce gerçekleştirdiler. Şu an bu binanın bodrum katındayız. Bodrum katında sadece kılcal bölme duvarlarında çatlaklar tespit ettik. Bu da bize yapının yapısal olarak veya statik olarak herhangi bir sıkıntının olmadığını gösteriyor. Arkadaşlarımız bu yapının hasar tespitini yaptılar. Bu yapıya hasarsız olarak bir değerlendirmede bulundular. İl genelinde yaptığımız zaten hasar tespitlerinde de herhangi bir ciddi hasarla da bugüne kadar karşılaşmadık dedi.