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Silivri'deki Depremde Berberde Unutulan Oğul Kurtarıldı

Silivri'deki Depremde Berberde Unutulan Oğul Kurtarıldı
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Silivri açıklarındaki 6.2 büyüklüğündeki deprem anında berberde kalan bir çocuğun kurtarılma anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Depremin paniğiyle dışarı fırlayan baba, oğlunu unutunca kuaför durumu fark edip çocuğu kucağına alarak dışarı çıkardı.

SİLİVRİ açıklarındaki 6.2 büyüklüğündeki depreme gittiği berberde yakalanan babanın içeride unuttuğu oğlunu berber kucaklayarak dışarı çıkardı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Silivri açıklarında 23 Nisan Salı günü saat 12.49'da meydana gelen ve 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki depreme bir adam oğlu ile gittiği kuaförde yakalandı. Beylikdüzü Gürpınar Ekinoba Mahallesi'ndeki bir kuaföre tıraş olmaya giden adam deprem anında panikle yerinden fırlayarak dışarı kaçtı. Adam, o sırada oğlunu yanına almayı unuttu. İş yerinin sahibi müşterinin oğlunu unuttuğunu farketti. Kuaför, kaçarken müşterisinin oğlunu kucağına alarak hızla iş yerini terk etti. Güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntü, sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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