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Silivri'de zıpkınla balık avlayan kişi ekipleri harekete geçirdi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Silivri'de zıpkınla balık avlayan kişi ekipleri harekete geçirdi

SİLİVRİ'de bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti.

SİLİVRİ'de bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Teknesiyle bir balıkçının kontrol ettiği kişinin zıpkınla balık avladığı görülünce ekipler bölgeden ayrıldı.

Dalgakıran açıklarında saat 15.45 sıralarında bir kişinin çırpındığını görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, oradaki bir balıkçıdan yardım isteyerek, teknesiyle gidip, çırpınan kişiyi kontrol etmesini istedi. Teknesiyle gidip kontrol yapan balıkçı, boğulma tehlikesi geçirdiği düşünülen kişinin zıpkınla balık avladığını gördü. Bunun üzerine ekipler bölgeden ayrıldı. Çevredekilerin yaşanan hareketliliği izlediği görüldü.


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