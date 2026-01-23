İstanbul'da yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü

Silivri'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün çarptığı otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Otoyolun Kınalı Gişeleri'nde, bir yolcu otobüsü geçiş sırasında otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil gişe ile otobüs arasında sıkıştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Gişelerde kaza nedeniyle yoğunluk yaşanırken ekipler olay yerinde çalışma başlattı.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı belirlendi.