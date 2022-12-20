SİLİVRİ'DE YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ OPERASYONU

SİLİVRİ'de yılbaşı öncesi imalathaneye çevrilen bir eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi.

Silivri'de paravan şirketler aracılığıyla, dezenfektan ve temizlik ürünü imalatı adı altında, sahte içki üretimi yapılan bir eve operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonunda, yılbaşından önce piyasaya sürülmeye hazırlanılan, şişelenmiş sahte içki ve üretiminde kullanılan ekipmanlar ele geçirdi. Baskın sırasında evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Sahte içki üreticilerinin, kiralık olduğu öğrenilen eve kaçak bir oda da inşa ettikleri de belirlendi. Sahte içki üretiminde kullanılan denatüre (kimyasal) alkolün, evin damıtma alanı olarak kullanılan odasına, bahçeye yanaştırılan tankerlerden boru sistemiyle taşındığı, dev kazana aktarılan alkolün 100 santigrat derecede buharlaştırarak damıtıldığı, karıştırıcı yardımıyla son haline getirilerek şişelendiği tespit edildi. Şişeleme aşamasında kullanılan yerli ve yabancı sahte bandroller de jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi. Şişelerde kullanılan etiket ve bandrollerin, gerçeğe çok yakın olduğu dikkat çekti.

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