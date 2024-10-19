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Silivri'de Yenidoğan Çetesine Bağlı Hastane Kapatıldı

Silivri'de Yenidoğan Çetesine Bağlı Hastane Kapatıldı
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Silivri'de bebek ölümlerine neden olan 'Yenidoğan çetesi' soruşturması çerçevesinde, ruhsatı iptal edilen özel hastanenin faaliyetlerine son verildi. Hastalar diğer hastanelere sevk edilirken, hastanenin tabelası kapatıldı.

Silivri'de, bebek ölümlerine neden olan 'Yenidoğan çetesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ruhsatı iptal edilen özel hastanenin faaliyetlerine son verildi. Hastanedeki hastalar başka hastanelere sevk edilirken, hastanenin tabelası kapatıldı.

Yenidoğan çetesine yönelik soruşturma kapsamında bazı özel hastanelerin ruhsatları iptal edilmişti. Silivri'de bulunan o hastanelerden birinin daha faaliyetlerine son verildi. Akşam saatlerinde hastanedeki hastalar, ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi. Hastanenin tabelası ise kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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