Silivri'de Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Silivri'de bir cipin çarptığı yaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

F.M. idaresindeki 39 AEM 888 plakalı cip, Çerkezköy-Silivri kara yolu Büyükçavuşlu mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan V.K'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde V.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü F.M. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

