Haberler

Silivri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Silivri ilçesinde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu villada bahis faaliyetlerini tespit etti.

??????? İstanbul'un Silivri ilçesinde villaya düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Silivri'deki bir villada yasa dışı bahis faaliyetlerinin ve finansal işlemlerinin yapıldığını tespit etti.

Çevrede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından villaya yönelik özel harekat destekli operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Dursun Özbek'ten ''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna cevap

''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna bakın ne dedi
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Lionel Messi'den Barcelonalıları duygulandıran paylaşım

Lionel Messi bu kez ağlattı
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Uzaya çıkacaklar için yeni adım! Hava ve idrardan üretilecek

Uzaya çıkacaklar için yeni adım! Hava ve idrardan üretilecek
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bülent Ersoy'a özel ilgi! Yemek yedirildiği anlar kameraya yansıdı

Bahar Candan tabak kırarken herkes arkadaki detaya takıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.