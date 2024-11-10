Silivri'de Yapı Marketinde Yangın Çıktı
Silivri'de Varnalı Caddesi üzerindeki bir yapı marketin depo kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.
Silivri'de bulunan bir yapı markette çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Varnalı Caddesi üzerinde yaklaşık 600 metrekare alana kurulu yapı marketin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.