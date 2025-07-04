Silivri'de Yangınla İlgili İki Kişi Tutuklandı

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İstanbul Valiliği, Silivri'de çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan iki kişinin tutuklandığını duyurdu.

İSTANBUL Valiliği, dün Silivri'de yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin tutuklandığını duyurdu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, dün Silivri'de yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin tutuklandığı duyuruldu. Açıklamada, "03.07.2025 tarihinde Silivri'de çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan iki şahıs sevk edildikleri Silivri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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