Silivri'de Yangınla İlgili İki Kişi Tutuklandı
İstanbul Valiliği, Silivri'de çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan iki kişinin tutuklandığını duyurdu.
İSTANBUL Valiliği, dün Silivri'de yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin tutuklandığını duyurdu.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, dün Silivri'de yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin tutuklandığı duyuruldu. Açıklamada, "03.07.2025 tarihinde Silivri'de çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan iki şahıs sevk edildikleri Silivri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel