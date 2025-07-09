Silivri'de Yangında Yaşlı Kadın Cansız Bedeni Bulundu

Silivri'de otluk alanda çıkan yangın söndürülürken, yanan alandaki kulübede yaşlı bir kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Çanta Balaban Mahallesi Gölet Caddesi yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki bazı kaçak yapılara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sırasında yaralanan bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Çalışmalar sürerken, yanan alandaki kulübede yaşlı bir kadın ölü bulundu. Savcı ve polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Kadının cenazesi, incelemeler sonrası Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan, alevlere müdahale eden bir itfaiye aracının yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.