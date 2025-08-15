Silivri'de Yangın Paniği: Fabrika Boşaltıldı

Silivri'de Yangın Paniği: Fabrika Boşaltıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Çanta Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın rüzgar nedeniyle hızla yayıldı. Yangın riski sebebiyle yakınındaki bir fabrikada üretim durdurularak, işçiler dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

SİLİVRİ'de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Riskli bölgeye yakın noktadaki bir fabrikada tedbir amacıyla üretim durdurularak, bina boşaltıldı.

Silivri Çanta Mahallesi Kınalı mevkisindeki otluk alanda saat 13.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, yangın bölgesine yakın noktadaki bir fabrikada tedbir amacıyla üretim durdurularak, işçiler bina dışına çıkarıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump ile Putin bugün bir araya geliyor! Kritik görüşme öncesi Lavrov'dan tişörtlü mesaj

Dünyanın güzünün çevrildiği görüşme öncesi olay mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den ayrılık iddialarına inat tatil pozu

Plajdan paylaştığı fotoğraflarla ayrılık iddialarına yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.