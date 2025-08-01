Silivri'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Silivri'de Yangın Kontrol Altına Alındı
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Silivri'de otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu bağlantı yolu kısa süreliğine kapatıldı.

SİLİVRİ'de otluk alanda başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürdü. Yoğun dumandan dolayı TEM Otoyolu bağlantı yolu bir süre trafiğe kapandı.

Yangın saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle TEM bağlantı yolunun kenarında meydana geldi. Otluk alanda başlayan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada yangın, rüzgarın etkisi ile büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. Yangından çıkan duman nedeniyle TEM Otoyolu bağlantı yolu kısa süreyle trafiğe kapatıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. İtfaiyenin müdahalesi sırasında bazı vatandaşların da bahçe hortumlarıyla yangını söndürmeye çalıştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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