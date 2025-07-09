Silivri'de Yangın: İtfaiye Eri Yaralandı

Silivri'de Yangın: İtfaiye Eri Yaralandı
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Silivri'de bir barakada başlayan yangın, otluk alana sıçradı. Yangına müdahale eden itfaiye aracının alevlerin arasında kalması sonucu bir itfaiye eri yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL, - SİLİVRİ'de bir barakada başlayarak otluk alana sıçrayan yangına müdahale sırasında 1 itfaiye aracı alevlerin arasında kaldı. Yangında yaralanan 1 itfaiye eri, hastaneye kaldırıldı.

Yangın akşam saatlerinde Çanta Mahallesi'ndeki bir boş arazide bulunan barakada başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, otluk alana sıçrayarak kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında bir itfaiye aracı otluk alanda, alevlerin arasında kaldı. İtfaiye aracı tamamen yanarken, aracı kullanan itfaiye eri yaralandı. Yaralanan itfaiye eri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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