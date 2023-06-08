Silivri'de Yabani Geyik ve Tavus Kuşu Operasyonu: 12 Geyik ve 6 Tavus Kuşu Ele Geçirildi

Silivri'de evinin bahçesinde nesli tehlike altında olan yabani geyik beslediği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 12 geyik ve 6 tavus kuşu da ele geçirildi.

SİLİVRİ'de evinin bahçesinde nesli tehlike altında olan yabani geyik beslediği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 12 geyik ve 6 tavus kuşu da ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri'de bir evin bahçesinde Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamına alınan yabani hayvanların beslendiğine dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda bir evin bahçe kısmında 12 yabani geyik ile 6 adet tavus kuşu ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı. Adreste bulunan hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.