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Silivri'de Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu: 6 Tutuklama

Silivri'de Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu: 6 Tutuklama
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Silivri'de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi. 6 kişi tutuklandı.

Silivri'de düzenlenen iki ayrı operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile 3 bin 178 paket kaçak sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimarsinan ve Alibey mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce, 7 Eylül'de Mimarsinan Mahallesi Ali Paşa Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan İ.Ş. ve Y.A'nın üst aramasında 265 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin uyuşturucuyu Çanta Mahallesi'ndeki bir depodan temin ettiğini belirleyen ekipler, bu adrese düzenledikleri operasyonda Y.E.P, E.T.G. ve S.V'yi yakaladı. Buradaki aramada, 114 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda klipsli poşet ve kaplar ele geçirildi.

Çalışmaların devamında 14 Eylül'de Alibey Mahallesi'nde bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit eden ekipler, adrese yapılan bir başka operasyonda F.E'yi gözaltına aldı.

Buradaki aramada ise 43 gram esrar, 44 elektronik sigara, 3 bin 178 paket bandrolsüz kaçak sigara, 24 bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 3 bin 400 hazırlanmış dolu makaron ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 800 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen söz konusu 6 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel

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