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Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, 3 Tutuklama

Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, 3 Tutuklama
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Silivri'de polis, şüpheli iki otomobilden toplam 115,46 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

SİLİVRİ'de polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilden toplam 115,46 gram uyuşturucu madde çıktı. Gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin sağlanması adına Selimpaşa Mahallesi'nde trafik denetimi yaptığı sırada şüphe üzerine 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada toplam 115,46 gram esrar ve bonzai ele geçirildi. Araçlarda bulunan H.K. (27), B.K. (37), F.A. (28), M.K.T. (26), Ü.Ş. (28) ve O.A. (27) üst araması yapıldıktan sonra gözaltına alındı. Şüphelilerden H.K., B.K. ve F.A.'nın 3, M.K.T.'nin 6, Ü.Ş.'nin 4, O.A.'nın ise 2 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli Silivri Adliyesine götürüldü. Adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.A, M.K.T, ve O.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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