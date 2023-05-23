Silivri'de Üç Kişinin Cesetleri Tarlaya Gömülü Halde Bulundu

Silivri'de biri kadın üç kişinin cesetleri tarlaya gömülü halde bulundu. Cesetlerin, Ocak 2021'den bu yana kayıp olan bir anne ve iki çocuğuna ait olabileceği değerlendiriliyor. İki şüpheli gözaltına alındı.

Silivri'de biri kadın üç kişinin cesetleri tarlaya gömülü halde bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Değirmenköy'deki bir tarlada ceset bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmada, tarlada toprağa gömülü üç ceset bulundu.

Cesetlerin, bir televizyon programına katılan yakınlarının, Ocak 2021'den bu yana kayıp olan bir anne ve iki çocuğuyla ilgili ihbarları üzerine yapılan araştırma sonucu bulunduğu öğrenildi.

Televizyon programına katılan aile yakınlarının, kayıp Sevgi Demirci (38) ile oğlu Eren (20) ve kızı Rümeysa'nın (13) son olarak, cesetlerin bulunduğu adres yakınında bir evde görüldüklerini söyledikleri, cesetlerin, kayıp Sevgi Demirci ve iki çocuğuna ait olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Kaybolmadan önce Ankara'da yaşayan Sevgi Demirci'nin eşinden ayrılarak İstanbul'a geldiği ve eski eşinin yeğeni Ünal Y. ile görüştüğü iddia edildi.

Bu iddialar üzerine çalışmayı derinleştiren Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ünal Y. ve akrabası Ömer Y'yi gözaltına aldı.

İki şüphelinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü ve cesetlerin teşhisine ilişkin çalışmaların devam ettiği bildirildi.