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Silivri'de TIR Kazası: Trafik Kapatıldı

Silivri'de TIR Kazası: Trafik Kapatıldı
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Silivri'de TEM Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR bariyerlere çarptı ve dorsesi devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan yokken, trafik bir süre kapandı.

SİLİVRİ'de TEM Otoyolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesi yola devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alipaşa Mahallesi, TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EA 8439 plakalı hammadde taşıyan TIR, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesi yola devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Ankara istikameti trafiğe kapandı. Dorsenin yol kenarına çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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